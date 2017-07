Um passeio pela Europa no Circuito Enogastronômico da Boccati

Caixa-Forte 14/07/2017 | 14h24 Atualizada em

Um passeio pela Europa em 10 mesas com mais de 60 rótulos de vinhos e espumantes é o que propõe a 7ª edição do Circuito Enogastronômico, a ser promovido pela Boccati, de Caxias, na noite desta sexta-feira.



Além de circular pelo universo vinícola do continente europeu, o público será brindado com gastronomia assinada por chefs de peso e atrações culturais – tudo em sintonia com o tema da noite.



Sob o comando da família D¿Agostini, a Boccati sabe utilizar seu amplo espaço de loja no bairro Santa Catarina para potencializar a marca, agregar valor e atrair novos públicos com estratégias criativas.



Preço do ingresso no Circuito? R$ 200 (feminino) e R$ 240 (masculino).