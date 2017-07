Terça-feira terá temperaturas de verão na Serra 

Previsão 24/07/2017 | 19h11 Atualizada em

A terça-feira será de tempo ensolarado em grande parte do Rio Grande do Sul, com poucas nuvens e sensação de calor e abafamento no período da tarde. Na Serra Gaúcha, os termômetros marcarão temperaturas de verão, chegando próximo aos 27°C.

Apenas no extremo sul e na Região da Campanha é que tem um pouco mais de nebulosidade e condição para chover fraco, por causa de uma frente fria no Uruguai. Estas instabilidades não conseguem avançar para as demais áreas do Estado Gaúcho.

Em Caxias do Sul, a mínima será de 14°C no início do dia. E com o passar do dia, chega aos 25°C.

Previsão em outras cidades:



Porto Alegre: Tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 25°C

Pelotas: Tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 22°C

Santa Maria: Tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 23°C

Santa Rosa: Tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 30°C

Erechim: Tempo firme e ensolarado. Máxima de 26°C

Uruguaiana: Muitas nuvens ao longo do dia. Máxima de 24°C

Torres: Tempo firme e ensolarado. Máxima de 25°C

Rio Grande: Tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 20°C

Bagé: Tempo aberto e com poucas nuvens. Máxima de 19°C