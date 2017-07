Taxistas se reúnem com prefeito de Bento para debater regulamentação de aplicativos

Regulamentação 18/07/2017 | 15h09

O prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pasin, se reuniu na manhã desta terça-feira (18) com um grupo de taxistas para debater o projeto de regulamentação de transporte individual de passageiros por aplicativos, como o Uber. O encontro terminou no fim da manhã. As informações são da Gaúcha Serra.

De acordo com o prefeito Guilherme Pasin, a reunião foi para apresentar aos taxistas os trâmites para a regulamentação dos serviços por aplicativos. O grupo havia realizado um protesto em frente à prefeitura na semana passada. Segundo Pasin, a manifestação ocorreu porque os motoristas não sabiam que o município está discutindo o projeto em parceria com o sindicato da categoria.



Conforme o prefeito, o projeto de lei que trata do assunto está quase pronto para ser encaminhado à Câmara de Vereadores. O município aguarda apenas a realização de uma audiência pública, marcada para o dia 2 de agosto, às 19h. Dessa forma, caso surja alguma sugestão no encontro, será possível avaliar a eventual inclusão no texto. Pasin não adiantou nenhum ponto previsto no projeto de lei. O Uber começou a operar em Bento Gonçalves no fim de fevereiro.