Sociedade por João Pulita

SOCIAL 27/07/2017 | 06h15 Atualizada em

Cheers

A Miss Italia Nel Mondo 1998, Rudialva Vigolo, celebra a data querida nesta quinta-feira.

Sim

Fabrício Guerra e Carla Pelegrini celebram o amor em cerimônia solene no altar da Capela Santo Sepulcro. As bênçãos ocorrem neste sábado, 29, com sequência festiva ao redor do menu de Neiva Piccoli no Don Claudino.

Kelly Donazzolo foi abraçar Beatriz Martins e Camila Vieira, que realizaram Encontro entre Amigas para mostrar suas criações fashionistas Foto: Morgan Lima / Divulgação

Simone Pagliosa e Bruna Campos em reunião fashion que juntou o fã-clube da designer Camila Vieira, sábado, no auditório do Montaury 2090 Foto: Morgan Lima / Divulgação

Toga

O jovem Pedro Solio, que segue os passos do pai, o renomado arquiteto e designer Renato Solio, e da mestra de jornalismo da UCS, Marlene Branca Solio, faz mais. Pedro será o centro das atenções por sua graduação em Arquitetura pela PUC/RS, dia 4 de agosto. Após a solenidade, ele comemora o feito com a família no Patissier, point charmoso no Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Caçarolas

As 16 lindas debutantes do ano do Recreio da Juventude serão chefs de cozinha por um dia, na noite de 2 de agosto. Na data, elas irão preparar risotos com o expert em gastronomia Cesar Zavistanovicz, durante o projeto criado pela direção da agremiação, o Debut MasterChef. O encontro ocupará o Salão do Lago da sede campestre do clube esmeralda.

Flora Julia Magnabosco e o cirurgião plástico Roberto Carpeggiani prestigiaram a festividade de aniversário da clínica de Mauro Chies e Daniela Leães Foto: Daniela Xu / Divulgação

Paola Bossardi Biondo e Leandro Dellamea, sábado, no encontro social que marcou o primeiro aniversário da Clínica Visão Foto: Daniela Xu / Divulgação

Diálogos

Na sexta-feira, 4 de agosto, as históricas e raras peças do L¿Antiquaire encontrarão os versos da poesia da moda autoral da estilista Carolina Potrich. Os anfitriões, Franciele Freitas, Geraldine Gauer Balen e Carlos Eduardo Soares Dani receberão por lá o projeto Arara Itinerante com as criações de La Potrich. A proposta terá um chá da tarde no formato ¿See now, by now¿. Tudo ao sabor das delícias da vizinha Forno Velho e dos doces gourmet de Ana Paula Bado.

Croissants

O chef gaúcho Vico Crocco é quem assinará o menu no evento que mixará a alta gastronomia e a sétima arte, dias 4, 5 e 6 de agosto, no Hotel Casa da Montanha, em Gramado. Crocco conduzirá jantares inspirados no filme francês que arrebatou as bilheterias mundiais em 2011, Intocáveis. O restaurante do hotel, La Caceria, ganhará décor alusivo à obra cinematográfica.

Luciana Alberti levou o empoderamento feminino na organização do Barbecue Festival que reuniu 43 churrasqueiros em 12 estações Foto: Rafael Sartor / Divulgação

O premiado assador Rodrigo Bueno repetiu o sucesso de seu trabalho na segunda edição do Barbecue Festival realizado domingo, no Largo da Estação Férrea Foto: Rafael Sartor / Divulgação

Científico

O médico cardiologista caxiense Jaime Luiz Dannenhauer e sua bonita mulher, Juliana Paglioli Dannenhauer, formam o casal anfitrião do 25º Congresso da Sociedade Brasileira da Hipertensão Arterial, entidade da qual ele é presidente. O evento ocorrerá no Samuara Hotel entre os dias 9 e 12 de agosto e reunirá renomados nomes da especialidade do Brasil e da Europa.

O médico Jaime Dannenhauer e sua mulher Juliana Paglioli Dannenhauer lideram em breve o 25º Congresso da Sociedade Brasileira da Hipertensão Arterial Foto: Leandro de Araújo / Divulgação