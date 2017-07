Sociedade por João Pulita

SOCIAL 19/07/2017 | 06h20 Atualizada em

Hora feliz

Os coordenadores da Comissão Especial do Jovem Advogado da OAB - Subseção Caxias do Sul, Natália Reginini e Silva e Eduardo Torezzan, recepcionam, hoje, colegas em happy hour. A função, que ocupa o Bar do Luizinho, terá música do Seresteiros do Luar e promete juntar muita gente bonita por lá.

Zanini de Zanine foi recepcionado pela presidente da Associação Sala de Arquitetos, Jaqueline Crocoli, sexta-feira, quando ele palestrou para a entidade, no Intercity Foto: Vacionir Junior / Divulgação

Eduardo Simch e Marcio Carvalho que ladeiam a anfitriã Carla Curra palestraram para a Associação Sala de Arquitetos sexta-feira passada, em evento do M.A.D.S Foto: Vacionir Junior / Divulgação

Valsa

Carolina Reis de Souza, filha de Paulo Sérgio de Souza e Nilce Reis de Souza, será o centro das atenções de familiares e amigos, dia 5 de agosto, quando celebrará seus 15 anos em festa que promete movimentar os salões da CIC. Carolina vestirá um modelo da coleção de Andreza Rech Bertelli que terá como complemento do look uma sapatilha da coleção Melissa + J. Maskrey, coberta por cristais Swarovski. A celebração terá sofisticado décor com flores nobres e cristais, tecidos em tons de pink e preto. A relações públicas Giovana Perozzo cuidará dos detalhes da festividade.

Talk

O jornalista, astrólogo e colunista do Almanaque do Pioneiro, Nivaldo Pereira, proferirá palestra sobre o tema ¿Netuno e o descontrole do mundo, uma investigação astrológica sobre o caos do nosso tempo¿. O encontro ocupará o auditório do Murano Estação, dia 31, às 19 horas.

Vitória Michelin, sábado, quando celebrava sua graduação em Medicina pela Ulbra Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Bernardo Michelin, Liliana Zambon da Silveira Michelin, Carlos Michelin e Izadora Michelin, família reunida, sábado para aplaudir o feito de Vitória Michelin, formada em Medicina Foto: Fernando Dai Prá / Divulgação

Cultura

Os médicos Rubeni e Claudiana Brondani viajaram rumo à Europa, sexta-feira, na companhia dos seus filhos Augusto e Francesca. Estão na Alemanha onde as crianças farão intercâmbio no idioma germânico.

Pilcha

As diretorias executiva e social do Recreio da Juventude, lideradas por Eduardo e Tatiana Menezes e Fernando Bertotto e Fernanda Camello realizam, dia 5 de agosto nova edição do Baile Gaúcho. A festividade temática ocupará o Salão Verde da sede campestre da agremiação com jantar alusivo e música ao vivo com o grupo regionalista Canto Charrua.

Sim

Patrícia Jacques e Doraci Bassanesi fazem contagem regressiva para o dia do sim, agendado para 7 de outubro. Mais de 150 convidados testemunharão a troca de alianças, que ocorrerá no altar da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, em Flores da Cunha. Na sequência, os noivos recepcionarão familiares e amigos com festa no Salão Comunitário de São Cristóvão. Recentemente o casal realizou o ensaio fotográfico pré-wedding na praia de Bombinhas, em Santa Catarina. Patrícia vestia um modelo especialmente elaborado pela estilista Cristina Rizzotto.

Elisa Salvador e Luan Amarante colaboraram com a edição 2017 do concurso Glamour Girl Caxias do Sul, realizado sábado, no Recreio da Juventude Foto: Gisa Fedrizzi / Divulgação

Os comandantes da Nella Pietra, Karina Dutra e Fabio Centenaro, foram anfitriões, sábado, nos festejos dos 15 anos da pizzaria Foto: Fabiano Kopp / Divulgação

A fisioterapeuta Grazziela Sebben, num rápido intervalo da espaçolaser, foi conhecer as joias autorais da designer Camila Vieira Foto: Edson Menegat / Divulgação