Sociedade por João Pulita

SOCIAL 18/07/2017 | 06h15 Atualizada em

Conteúdo

Andrea Bisker, diretora da WGSN América Latina, plataforma mundial em pesquisa de tendências e inteligência de negócios, fará um rasante por estas plagas. A convite da Associação Sala de Arquitetos, ela proferirá palestra, dia 26, às 19h30min, no Intercity. Antes, a partir das 17h, ocorre uma mesa redonda que debaterá o processo criativo com personalidades das áreas da moda, arte, gastronomia e design com mediação da jornalista Tríssia Ordovás Sartori, do Pioneiro. Tudo integrado ao Mês de Arquitetura e Design da Serra que a Associação realiza até o dia 30.



Silvana Dalle Grave e Neiva Nora foram presenças elegantes no talk com o escultor João Bez Batti realizado na Censi Boutique Foto: Gene Toscan / Divulgação

Os médicos Tiago Refosco e Fernanda Gonzaga Refosco batizaram o filho Lucca Gonzaga Refosco em Farroupilha Foto: Cristian Guzzo / Divulgação

Talento

Gabriel Resler Casara, 11 anos, filho do diretor da Adicii Desenvolvimento Humano & Organizacional Juliano Casara e de Roberta Casara, vai representar o Rio Grande do Sul nos Jogos Escolares da Juventude, um dos maiores eventos esportivos do país e um dos cinco do mundo. O garoto competirá pelo Centro de Excelência e Formação Murialdo e o Clube Juvenil, na modalidade badminton, em Curitiba, dias 12 e 21 de setembro.

Tango

O consultor de moda caxiense Marcondes Tavares engata voo rumo à Argentina, amanhã, com seu entourage fashionista. Na quinta-feira ele capitaneia a realização de um ensaio de moda na Calle Florida e outros festejados pontos turísticos de Buenos Aires.

Guilherme Issler Pereira e Marcela Bertussi Pereira prestigiaram o baile que revelou a Glamour Girl Caxias do Sul 2017, sábado, no Recreio da Juventude Foto: Gisa Fedrizzi / Divulgação

Foto: Gisa Fedrizzi / Divulgação

O estilo de Fernanda Bertelli e Paula Azevedo, sábado, quando acompanhavam, respectivamente, o cirurgião plástico Lourenço Teixeira e Pedro Sehbe, jurados do concurso que elegeu a Glamour Girl 2017 Foto: Gisa Fedrizzi / Divulgação

Revelação

A fotógrafa Ilka Filippini estará literalmente focada num projeto artístico arrebatador. Ela prepara para novembro uma mostra inédita que intitulou de ¿Retratos da Alma¿. O vernissage seguido de exposição ocorrerá em novembro e ocupará as paredes da Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim.

Dois

Rosane Ferreira Pulita e Maximiliano Pulita fazem contagem regressiva para celebrar o segundo aninho da princesa deles, Caroline Ferreira Pulita, agendado para esta quinta-feira, 20. O encontro ao redor de Carol terá as atenções dos manos adultos dela, Eduardo Ferreira e Cristiane Ferreira Spinelli. Já o parabéns será entoado em uníssono na Dulce Amore, de Fabiola Fadanelli.

Clarissa Ornaghi, Fabiana Morari Maggioni e Flávia Torres Mattana, no café da manhã que Fátima Dal Magro promoveu na Bello Bagno Foto: Eduardo Mangoni / Divulgação