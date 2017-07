Sociedade por João Pulita

SOCIAL 13/07/2017 | 06h15 Atualizada em

Sarau

Foi encantador o encontro com o escultor João Bez Batti, que participou de um bate papo, terça-feira, com mediação do marchand Cézar Prestes, na Censi Boutique. A proposta idealizada pelas marcas Florense, Arte Quadros e Censi revelou muito da história do artista que discorreu sobre sua trajetória com espontaneidade e personalidade. Ao fim do encontro, Bez Batti foi muito aplaudido e recebeu homenagens dos anfitriões com uma apresentação de um duo de cordas, vídeo com imagens dele em pleno ofício e coquetel do chef Henrique Neves.

O escultor João Bez Batti brilhou no talk mediado pelo marchand Cézar Prestes em evento que teve a presença carinhosa da esposa de João, Maria Shirley Bez Batti Foto: Gene Toscan / Divulgação

O cirurgião plástico Rubeni Brondani e sua mulher, a médica Claudiana Brondani, também foram aplaudir o escultor João Bez Batti Foto: Gene Toscan / Divulgação

Raul e Salete Tessari recepcionados por Maria Inês Salvador em noite de arte Foto: Gene Toscan / Divulgação

Frederico Sehbe De Carli e Vivian Wisintainer De Carli, anfitriões do talk com João Bez Batti que lotou a Censi Boutique, terça-feira Foto: Gene Toscan / Divulgação

Luxo

Miucha Sinhor e Letícia Dal Bó Tramontina, apaixonadas por bolsas e acessórios, acabam de criar a Montefina, nova label que chega com sucesso e promessa de vida longa. A partir do comportamento de consumo de ambas, produzem suas criações em fábricas internacionais. A novidade estreia com uma coleção de bolsas de festas com a proposta Montefina by Carlos Bacchi, linha exclusiva assinada pelo darling e estilista caxiense.

Da série manos em festa, Gabriela e Matheus Albé Boff estiveram em Gramado para conferir o Espaço K, na Villa Sérgio Bertti Foto: Sérgio Azevedo / Divulgação

Daniel Bertuol prestigia a mulher, a arquiteta Vanessa Guerra, que elenca o time da Mostra Virtual do Mês de Arquitetura e Design da Serra Foto: Gilmar Gomes / Divulgação