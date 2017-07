Sociedade por João Pulita

SOCIAL 04/07/2017 | 06h15 Atualizada em

Ebulição

Julio D¿Agostini arma, dia 14, mais um de seus efervescentes encontros que mixa arte, vinhos e alta culinária. Desta vez a Boccati servirá de palco para um desfile de 60 rótulos entre vinhos e espumantes europeus. Tudo para ilustrar o Circuito Enogastronômico Europa, que terá de quebra delícias da mesa assinadas pelo chef Gabriel Lourenço, da Sal a Gosto, e pelos comandantes do restaurantes Il Refugio del Gourmet e Di Paolo.

Claudio Seferin, Everton De Boni Santos e Daniel Coelho acompanham de perto a gestão do Hospital LifeDay que a Fisa Incorporada empreende no complexo Fisa Center Med Foto: Juliano Vicenzi / Divulgação

Marco Leis foi todo atenções para o evento que sua mulher, a wellness coach Rafaele Amalcaburio realizou sobre o tema Emoção x Comida: qual relação? Foto: Fábio Grison / Divulgação

Vozes

Eduardo e Tatiana Menezes são anfitriões, hoje, na sede social do Recreio da Juventude. Realizam o projeto Terça Cult com a apresentação de pérolas da MPB entoadas pelo Coro Tramontina com regência de Pablo Trindade Roballo.

Dez

João Klein Basso vai ganhar festa inspiradíssima para comemorar seus 10 anos. A função pilotada pelos pais, o casal João Carlos Basso e Alexandra Klein Basso, ocorrerá dia 8 no salão de festas do Residencial Julio João Eberle.

Paula Titton De Carli e Mateus Corradi prestigiaram o coquetel de estreia da Censi Boutique de Fabrício e Michele Censi Foto: Gene Toscan / Divulgação

Benfeitores

A Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas promove, hoje, o lançamento da edição de 2017 do Tá Na Mesa com a ADCE. O evento ocupará a Boccati Vinhos onde serão divulgadas as entidades beneficiadas neste ano e conhecidos os nomes dos chefs que criarão o menu do jantar. O encontro gastronômico beneficente comemora 15 anos e será realizado no dia 26 de agosto, no Tulipa no Parque de Eventos da Festa da Uva.

Gabriela Vergani e Vanessa Carra, lindas, esbanjaram alegria na 19ª edição da Feijoada do Pulita, sábado no Intercity - Foto: Fábio Grison / Divulgação

Julianne De Antoni, Rafaela Tomazzoni e Silvana Toazza estiveram juntas para aplaudir o novo e sofisticado projeto do casal Fabricio e Michele Censi Foto: Gene Toscan / Divulgação

Júlia Sperafico Tochetto representa a Escola Reinado Infantil no concurso Glamour Girl 2017, dia 15, no Recreio da Juventude Foto: Gisa Fedrizzi / Divulgação

Júlia Chiaradia e Cecília Milicich Seibel foram protagonistas do Papo Fashion Pompéia Foto: Alexsandro Battistel / Divulgação