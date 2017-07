Sirva bolo para festa julina

Festa 06/07/2017 | 06h30 Atualizada em

A dica deste receita é da chef Cecília Victório, da rede de franquias Bolos da Cecília

Ingredientes

Batata Doce - 500g

Ovos (ligeiramente batidos) - 240g

Margarina - 50g

Açúcar refinado - 25g

Leite condensado - 200g

Coco ralado - 40g

Fermento em pó - 10g



Preparação da forma:



Margarina - 8g

Farinha de trigo - 8g



1. Reserve uma forma de aproximadamente 20cm

2. Passe a margarina com pincel no fundo da forma. As laterais deverão ser untadas somente até a metade.

3. Polvilhe com a farinha de trigo de maneira que cubra toda a parte amanteigada das formas



Modo de preparo

1. Coloque as batatas com casca numa panela com a¿gua e leve para cozinhar. Quando estiverem cozidas, escorra a a¿gua

2. Retire a casca delicadamente com a faca e amasse grosseiramente as batatas ainda quentes deixando pequenos pedac¿os sem amassar. Deixe esfriar.

Preparo da Massa

1. Acrescente às batatas amassadas, os ovos, a manteiga, o ac¿u¿car, o leite condensado e mexa com o fue¿ sem bater todos os ingredientes ate¿ obter uma mistura homoge¿nea.

2. Se na massa forem encontrados pequenos pedac¿os de batata, deixe-a assim. Junte o coco ralado e mexa novamente ate¿ incorpora¿-lo.

3. Por u¿ltimo, acrescente o fermento em po¿ e mexa delicadamente sem bater.

4. Despeje a massa na forma ja¿ untada e enfarinhada.

5. Leve ao forno pre¿-aquecido a 180° por 35 minutos. Para saber o ponto certo, fure o bolo com um palito. Se sair limpo, esta¿ assado.

6. Retire do forno e deixe o bolo esfriar totalmente.

7. Passe levemente uma faca nas laterais para que elas se desprendam.

8. Use um disco ao desenformar o bolo e deixe-o na posic¿a¿o virado para cima.



9. Sirva.