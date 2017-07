Sete municípios da Serra podem ser afetados com redução de zonas eleitorais

Eleições 21/07/2017 | 13h05 Atualizada em

Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Carlos Barbosa, Garibaldi, Flores da Cunha e São Marcos correm o risco de ter zonas eleitorais fechadas. O motivo é uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que estabelece rezoneamento no país. As informações são da Gaúcha Serra.

Na região, um exemplo é a situação de Flores da Cunha e São Marcos, que têm hoje uma zona eleitoral em cada cidade. A mudança pode transferir as atividades dos dois para apenas um dos municípios. Uma consequência seria o fechamento de um dos cartórios eleitorais. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) tenta evitar a extinção, que pode afetar também outras regiões do Estado.



Conforme o presidente do TRE, desembargador Carlos Cini Marchionatti, uma documento justificará ao TSE que o Rio Grande do Sul não tem zonas eleitorais em excesso e explicará as dificuldades que a população pode enfrentar com a mudança. A entrega ocorre até 15 de agosto. Depois, o TSE tem 60 dias para avaliar e estabelecer uma orientação ao TRS, conforme Marchionatti. O RS tem 173 zonas eleitorais.

A resolução do TSE, publicada em maio, estabelece que as zonas eleitorais extintas podem ser transformadas em postos de atendimento até 19 de dezembro de 2018, o que vai possibilitar que façam até lá o recadastramento biométrico e o apoio logístico às eleições do ano que vem.