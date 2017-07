Serra teve redução de 31% nos ataques a unidades bancárias no primeiro semestre 

Violência 10/07/2017 | 13h26 Atualizada em

A tentativa de arrombamento ao caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal nos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, elevou para 25 o número de ataques a unidades bancárias na Serra neste ano. Até o final do primeiro semestre, foram 24 casos na região contra 35 no mesmo período do ano passado. A contagem leva em conta ataques a bancos e também a caixas eletrônicos em estabelecimento comerciais, como postos de combustíveis e mercados. As informações são da Gaúcha Serra.



Mais da metade dos ataques foram registrados em Caxias do Sul. Dos 25 casos, 14 foram na cidade. Neste ano, não houve casos de ataques no estilo denominado de 'novo cangaço', em que os criminosos agem durante o expediente bancário e fazem cordões humanos. Dos 25 ataques até agora, 10 foram com o uso de explosivos.