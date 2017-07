Pioneiro Indica 14/07/2017 | 14h30 Atualizada em

A série Big Little Lies tem tido muita repercussão nas redes nos últimos meses. O drama conta a história de três mães que se conhecem através da amizade de seus filhos desde pequenos. Apesar de parecer tranquila, a vida de cada uma delas está envolvida em uma série problemas, que levam a trama a um grande suspense. A produção tem no seu elenco as atrizes Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley.

Foto: HBO / Divulgação

Tem alguma dica? Mande para mario.ducatti@pioneiro.com