São José Istepôs vence o Juventude em Caxias do Sul pelo brasileiro de futebol americano

O São José Istepôs trouxe do Rio Grande do Sul a primeira vitória no Brasil Futebol Americano (BFA), a liga de elite do esporte no país. Em um jogo marcado pela rivalidade, com as duas equipes buscando a reabilitação após derrota na primeira rodada, a técnica do Istepôs foi superior em campo, garantindo assim a vitória por 28 a 6.

O Juventude marcou na partida 6 pontos com uma interceptação retornada pra touchdown. A defesa da equipe catarinense segurou muito bem o ataque do time da casa.



— Nosso ataque terrestre foi excelente, tendo uma média de 7 jardas por tentativa de corrida. O time registrou quase 300 jardas em corrida, em mais de 40 tentativas — destacou o presidente do São José Istepôs, Fabio Amorim.

O coach de defesa do São José Istepôs, Francisco de Bem, destacou que todo o processo da viagem ajudou a equipe a focar na vitória.

— O time entrou focado, concentrado, e o principal fator foi termos corrido a bola. Foi nosso melhor jogo ofensivo de toda a temporada, nosso jogo ofensivo encaixou e foi isso fez a diferença no jogo. Nossa linha defensiva não deixou o ataque do Juventude jogar, que apresentou um bom jogo em campo.

O próximo desafio do São José Istepôs é no dia 06 de agosto, em casa, contra a equipe do Brown Spiders Futebol Americano, de Curitiba, que até o momento não venceu no campeonato. Já o Juventude ocupa a lanterna da Conferência Sul, junto com o Brown Spiders.



