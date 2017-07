Saiba como funciona a prótese peniana e em que casos deve ser usada /

Falando de Sexo 03/07/2017 | 20h00 Atualizada em





Gostaria de ter informações sobre prótese peniana, as coisas positivas e as negativas. Já tenho uma certa idade, mas não pretendo me aposentar no sexo.

Amigo, a prótese ou o implante peniano é uma das últimas opções para o homem que apresenta problemas de ereção. É importante que você já tenha sido avaliado por um médico urologista andrologista, com título na Sociedade Brasileira de Urologia, e tenha tentado outros métodos que buscam levar à ereção.

Insistimos nesta especialidade e no título, porque já vimos casos de pacientes que passaram por profissionais que sugeriram e colocaram próteses em pacientes que só tinham ejaculação precoce.

Opções

As indicações de próteses e as causas do seu uso são disfunções eréteis de origem orgânica como: doenças arterioscleróticas difusas, diabete, cirurgias pélvicas radicais, doença de Peyronie e uso crônico de drogas que interferem na ereção.

Vale para qualquer homem com disfunção erétil que não responda a tratamento clínico, medicamentoso ou injetável. Parece uma caneta feita de silicone posta em cada um dos dois corpos cavernosos do pênis, sob a pele.

A desvantagem é que o membro fica, constantemente, rígido. Há, ainda, a prótese inflável.

São implantados dois cilindros: uma bomba e um reservatório. No sexo, pressiona-se a bomba colocada no escroto, que transfere o líquido do reservatório para os cilindros e deixa o pênis ereto.

Mas, antes de recorrer ao tratamento, compartilhe a decisão com seu par.

