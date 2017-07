Roubo a transporte coletivo teve aumento de 62% em Caxias no primeiro semestre 

Estatísticas 13/07/2017 | 15h01 Atualizada em

De janeiro até o final de junho deste ano, foram registrados 154 roubos a transporte coletivo em Caxias do Sul. O número é 62% maior do que o do primeiro semestre de 2016, com 95 crimes. O levantamento é da Visate, empresa responsável pelo transporte coletivo urbano de Caxias. As informações são da Gaúcha Serra.

Conforme os números da empresa, o mês de abril foi determinante para o aumento nesse primeiro semestre. Em abril, foram 51 casos. No mês de março foram 30.



Na tentativa de diminuir os casos, a Brigada Militar de Caxias reativou a Patrulha do Transporte Seguro no início de maio. Três policiais circulam em uma viatura por pontos onde há maior incidência desse tipo de crime. Já no mês de maio, os casos diminuíram, foram 28, e 24 em junho.

Mesmo com o aumento de crimes em 2017, a maneira de agir dos criminosos tem sido a mesma. O ladrão entra no coletivo, rende o motorista e o cobrador, leva o dinheiro do caixa e, em algumas vezes, o celular do cobrador, e foge. As ações sempre duram poucos minutos.

Números de 2016

Janeiro: 6

Fevereiro: 6

Março: 17

Abril: 15

Maio: 31

Junho: 20

Julho: 27

Números de 2017

Janeiro: 15

Fevereiro: 6

Março: 30

Abril: 51

Maio: 28

Junho: 24

Julho: 9 (até o dia 11)