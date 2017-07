Restrição no pronto-socorro do Hospital Geral, em Caxias, completa 15 dias

Saúde 11/07/2017 | 16h05 Atualizada em

O Hospital Geral (HG), de Caxias do Sul, continua com restrição no atendimento de demanda espontânea no pronto-socorro. Apenas os casos regulados pela Secretaria da Saúde são atendidos. A medida foi tomada há 15 dias por causa da superlotação. Para evitar prejuízos aos pacientes em situação de urgência e emergência, a direção do hospital optou por limitar o acesso por entender que não existem condições técnicas de trabalho com atendimento geral. As informações são da Gaúcha Serra.

A orientação é que os pacientes busquem o Postão 24 Horas ou as Unidades Básicas de Saúde. Mas esses postos também sofrem com alta procura por atendimento, prejudicado pela greve dos médicos que já dura quase três meses.

O HG é o único hospital de Caxias totalmente financiado com dinheiro público e é referência para 49 municípios.