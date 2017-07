Quase 30 mil trabalhadores estão em busca de emprego em Caxias

Retrato do desemprego - parte 1 11/07/2017 | 09h00 Atualizada em

As estatísticas são assustadoras: quase 30 mil pessoas estão em busca de emprego em Caxias do Sul. Basta um rápido passeio pela agência do Sine, pelas feiras de oportunidades oferecidas por agências de emprego para descobrir um cenário dramático.

A falta de trabalho atinge quem quer entrar no mercado ou voltar à formalidade. Porém, a economia não reage e números da CIC e da CDL apontam que indústria e comércio estão no vermelho. Com isso, os setores enfrentam dificuldades para contratar e milhares vivem o drama social. O cenário desesperador é tema da primeira reportagem da série Retrato do desemprego, assinada pela jornalista Ivanete Marzzaro e com imagens dos fotógrafos Diogo Sallaberry e Marcelo Casagrande.



Nesta quarta-feira, leia as dificuldades enfrentadas por quem busca o primeiro emprego. Na quinta-feira, último dia da série, conheça os caminhos para chegar até uma vaga de trabalho.