Quadrilha é presa após furtar produtos de lojas em shopping de Caxias

A Brigada Militar prendeu na tarde desta sexta-feira cinco pessoas em flagrante por furto qualificado realizado em sequência em quatro lojas do Shopping Iguatemi, em Caxias do Sul.

Após receberem denúncia da própria gerência por volta das 16h, policiais se dirigiram até o local e interceptaram o grupo em um Mégane com placas de Porto Alegre. No carro foram encontrados diversos produtos em sacolas e bolsas que estavam forradas com material que impossibilitou que o alarme das entradas das lojas disparasse. Os itens inclusive continham lacre de segurança.

Não foi informado pela polícia detalhes do material apreendido e nem dos integrantes do grupo, que foram encaminhados ao Plantão da Polícia Civil, onde foi lavrado o flagrante. Com exceção de um dos conduzidos, os outros quatro possuíam vasta ficha criminal.