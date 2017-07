Projetos estreantes no Fiesporte receberão dinheiro nos próximos dias. Antigos aguardam por carta

Impasse 05/07/2017 | 20h48 Atualizada em

Mais uma rodada de conversas para tentar resolver o impasse que se instaurou sobre o Fiesporte, fomento financeiro para equipes, atletas e projetos sociais de Caxias do Sul. A tarde desta quarta-feira foi marcada por encontros entre a secretária de esporte e lazer, Márcia Rohr da Cruz, e as entidades contempladas com o fundo municipal.

Segundo a secretária, aquelas entidades que foram contempladas pelo primeiro ano no Fiesporte vão receber nos próximos dias os valores orçados nos projetos aprovados. A liberação das contas municipais, até então bloqueadas pela questão envolvendo a família Magnabosco, possibilitará os pagamentos.

Os projetos que participaram em outros anos do fundo municipal irão receber até o dia 17 deste mês uma carta informando a situação de cada uma junto ao Sistema de Controle Interno da Prefeitura. Não está garantido que todas as entidades que assinaram o termo de fomento receberão os valores, por conta de pendências nas prestações de contas de 2014 à 2016.

Os representantes que estiveram na reunião desta quarta pediram maiores informações à secretária sobre qual o conteúdo das cartas que serão enviadas, mas a resposta foi de que cada entidade tem uma situação particular.