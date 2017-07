Prefeitura de Caxias credencia 15 escolas para vender vagas na educação infantil 

Educação infantil 25/07/2017 | 14h25 Atualizada em

No primeiro julgamento do edital para a compra de vagas na educação infantil, 15 escolas foram credenciadas em Caxias do Sul. São cerca de 400 vagas que já estão aptas para contratação. Outras 40 escolas apresentaram propostas, mas a documentação tinha inconsistências. Por isso, terão um prazo de cinco dias úteis para fazer as correções. As informações são da Gaúcha Serra.



Conforme a assessora financeira da secretaria da Educação, Danúbia Sartor, a projeção é que, pelo menos, mais 20 consigam o credenciamento porque a documentação em falta era básica. A Central de Licitações fará uma nova análise desses documentos a partir de 2 de agosto. Depois do segundo julgamento, o processo segue para a Secretaria Municipal da Educação, que é responsável por formalizar os contratos com as escolas classificadas. De acordo com Danúbia, a previsão é que as vagas possam estar contratadas em setembro.

O processo licitatório prevê a contratação de 1.300 vagas. As escolas colocaram 1.700 vagas à disposição para venda. A prefeitura tenta diminuir o déficit de vagas para crianças com idade entre zero e cinco anos na rede municipal de educação. Cerca de 6 mil crianças estão na lista de espera.