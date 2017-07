Prefeitura de Caxias alerta para falso fiscal da Secretaria do Urbanismo 

Golpe 19/07/2017 | 11h52 Atualizada em

Um golpista está se fazendo passar por fiscal da Secretaria do Urbanismo de Caxias do Sul. Conforme a prefeitura, o homem visita lojas e estabelecimentos comerciais da cidade, apresentando uma carteira de reservista militar, e pede para conferir o alvará da empresa e os extintores de incêndio. O falso fiscal ainda cobra dinheiro dos comerciantes alegando que existe alguma irregularidade no local.



Os fiscais verdadeiros da pasta estão identificados com um colete da prefeitura e usam um crachá com o brasão do município de Caxias do Sul, em todas as visitas. Além disso, eles sempre se deslocam com o carro oficial do Centro Administrativo.



Para quem for vítima ou tiver alguma informação desse falso fiscal, a orientação é ligar para a prefeitura, no Alô Caxias (telefone 156 ou pelo www.caxias.rs.gov.br), e também para a Brigada Militar (190).



Quem se sentir prejudicado, deverá fazer um boletim de ocorrência na Polícia Civil para ajudar nas investigações.