Prefeitura contrata mais três médicos para o Postão 24h, em Caxias

Três novos médicos foram contratados pela prefeitura de Caxias do Sul para trabalhar no Pronto-Atendimento 24h (Postão). Os profissionais já começaram a atuar no serviço de urgência e emergência. Ao todo, o Postão agora conta com 102 médicos. Dois técnicos de enfermagem também passaram a atuar no local, que vem sendo alvo de críticas da população em função da superlotação. Os médicos têm contrato de 12 horas semanais de trabalho e os técnicos de enfermagem cumprem 40 horas semanais.



No final do mês passado, uma médica clínica, com contrato de 33 horas, começou a atuar no Postão 24 horas. Na ocasião, a prefeitura afirmou que, além dela, mais oito profissionais passariam a integrar a equipe. Pela promessa, ainda devem ser contratados um clínico, dois pediatras e um técnico de enfermagem.