Por que meu marido não me procura para transar /

Falando de Sexo 17/07/2017 | 20h00 Atualizada em

Oi, gurias, olhem só: acho que o meu marido está com problemas, porque ele quase nunca me procura para transar. Eu é que tenho que ir pra cima dele!



Aí, a gente acaba fazendo sexo a cada 15 dias ou até mais. Fico chateada com isto, porque as minhas amigas estão sempre dizendo que os maridos delas ficam incomodando para fazer sexo, e elas dão desculpas para não transar.



Enquanto isso, em casa, nada! Sei lá, mas, às vezes, penso que ele não gosta mais de mim. O que vocês acham?

Cara amiga, a gente sempre fala que, quando se trata de desejo sexual masculino, as pessoas, muitas vezes, pensam que todos os homens deveriam estar prontos para a ação a qualquer momento, o que é errado. Nem todos eles são criados da mesma forma.



As mulheres acham que seus parceiros estão eternamente a postos, com vontade de fazer sexo. E juram que eles chegam ao orgasmo com facilidade.



Só que o desejo sexual dos homens não é tão simples como sempre se pensou. Vários aspectos, como os psicológicos, medicamentosos, as doenças e o estresse, podem abalar o tesão.



Veja as coisas boas



Por outro lado, a partir do que você nos relatou, saiba que não existe nada pior para diminuir o desejo sexual e afastar um homem do que aquela cobrança da parceira. Em vez de reclamar, demonstre seu carinho, faça elogios a ele, comente experiências boas da relação, ou se recorde do que ele possa ter feito pela família de vocês.



Lembre-se de que a maneira de os homens demonstrarem afeto é diferente do jeito das mulheres. Pense a respeito de tudo o que conversamos aqui e seja feliz!





Dúvidas e sugestões, escreva para falandodesexo@diariogaucho.com.br