Pivô Deives troca ACBF pelo Benfica

O pivô Deives oficializou sua saída da ACBF. O jogador recebeu uma proposta do Benfica, de Portugal.

O atleta já não vinha atuando nas últimas partidas. Seu último compromisso foi no dia 9 de julho contra a ATCEL, pela Liga Gaúcha, em Caxias do Sul, quando marcou dois gols. Em sete meses, o jogador ajudou nas conquistas da Supercopa e da Libertadores.

O supervisor Lavoisier afirmou que a saída de Deives aconteceu de forma tranquila e que o atleta foi fundamental nos títulos do time em 2017.

— Desejamos ao atleta uma boa sorte na nova trajetória dele. Tivemos bons momentos aqui. Ele deixou a sua marca.

Deives agradeceu ao clube e aos colegas de equipe pelo tratamento durante os sete meses com a camisa laranja.

— Foi uma passagem maravilhosa, com dois títulos coletivos e dois individuais (destaque e artilheiro da Libertadores). Esperávamos uma passagem mais duradoura, mas são coisas que acontecem no futsal. Tenho que pensar no que é melhor para mim e para a minha família. Só vou levar boas recordações da ACBF.

Para o lugar de Deives, a ACBF acertou a contratação do pivô Fabinho, apresentado na segunda-feira. O novo reforço jogava no Taubaté, onde era o artilheiro da Liga Paulista com 16 gols. A sua estreia deverá ocorrer no sábado contra o Concórdia pela LNF.

