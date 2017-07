Velocidade 15/07/2017 | 17h38 Atualizada em

Ocorre neste final de semana, na pista da Ascave, em frente ao Portal da Maestrea, em Caxias do Sul, a 4ª etapa do Gaúcho de Motocross. Os treinos livres iniciam no sábado. No domingo, a partir das 13h15min, ocorrem as nove baterias, em diversas categorias.



A competição deve reunir os principais nomes do Estado e alguns campeões nacionais da modalidade.