Nova adutora do Samae vai ampliar abastecimento na zona oeste de Caxias 

Uma nova adutora a ser construída pelo Samae vai ampliar o abastecimento de água na zona oeste de Caxias do Sul. A tubulação vai começar nas proximidades do Campus 8 da Universidade de Caxias do Sul, junto à ERS-122, e seguirá em direção à área central do bairro Forqueta, passando pelas estradas Luiz Manfro e Quinto Slomp. As informações são da Gaúcha Serra.



O projeto prevê que a adutora cruze a ERS-122, mas não será necessário bloqueio porque será utilizada uma galeria de drenagem da água da chuva. Ao todo, a adutora terá 3,8 quilômetros de extensão e vai transportar água do sistema Samuara.



De acordo com a licitação, lançada nesta segunda-feira, o objetivo é reforçar o abastecimento do bairro Forqueta e dos loteamentos ao norte e ao sul da ERS-122. A construção é orçada em R$ 1.285.422,75 e está prevista para durar cerca de sete meses. O início das obras ainda precisa aguardar os trâmites da licitação, que terá abertura das propostas em 14 de agosto.