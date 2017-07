Memória: Os 29 anos da escola Leonor Rosa

Educação 13/07/2017 | 10h00 Atualizada em

O universo do ensino está repleto de educadores que dedicam todo seu amor ao desenvolvimento de seus alunos e têm carinho especial com as escolas. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Leonor Rosa caracteriza-se pelo comprometimento com os verdadeiros valores da educação, sentimento que é repassado aos estudantes. No dia 2 de julho, a Escola Leonor Rosa festejou o aniversário de 29 anos de atividades. Localizada na Vila Romana, no Desvio Rizzo, o educandário foi inaugurado na gestão do prefeito Victorio Trez, em 1987.



Do grupo de professores, destaca-se a atuação de Maria de Lourdes Reche, 57 anos, que trabalha na escola desde 1994. Formada em Artes pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), em 1989, Maria de Lourdes expressa uma satisfação em realizar a sua missão na formação e orientação de jovens.



Na imagem acima, percebe-se a professora junto a uma homenagem decorativa, na qual os alunos expressam seus sentimentos por estudar na Escola Leonor Rosa. A moldura com rosas em papel e os corações com mensagens escritas revelam um pouco do encantamento e do engajamento artístico de alunos e professores.

Ambiente colorido



Convivência e participação dos alunos demonstra comprometimento escolar Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Os professores e alunos da Escola Leonor Rosa vivem uma rotina de perfeita sintonia com os deveres do ensino. Recentemente, a escola coloriu salas de aulas e corredores com elementos juninos. O resultado do trabalho coletivo certifica a união dos grupos. A participação em aula encanta pela desinibição de alunos da 5ª série. As perguntas formulada pela professora são respondidas com eloquência verbal.

Na imagem, percebe-se a sala de aula decorada com motivos da festa junina e seus alunos atenciosos, na disciplina de Geografia. A diretora Rosana Rizzon destaca que a escola possui 50 professores e atende 542 alunos.

Professora Leonor Rosa



Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

A biografia da professora Leonor Rosa (04/08/1922- 01/04/1987), que dá nome à escola, destaca o forte vínculo com a educação. Na mocidade, Leonor estudou na Escola Complementar. Sua primeira atividade foi em São Virgílio, no interior do município.



Posteriormente, atou no magistério estadual, lecionando na Escola Henrique Emilio Meyer, até junho de 1971. Após a aposentadoria, manteve-se ligada na orientação educativa, cujo trabalho visava a integração dos alunos em realidades que exigiam atenção especial. Leonor Rosa foi casada com o bancário Alcides Rosa, com quem teve seis filhos.



