Lula é condenado a nove anos e meio de prisão por Sergio Moro em caso do triplex do Guarujá

O juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal, em Curitiba (PR), condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 71 anos, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença, anunciada nesta quarta-feira (12), determina nove anos e meio de detenção.

O petista foi acusado pela força-tarefa da operação Lava-Jato de receber propina da construtora OAS, que tinha contratos com a Petrobras. Conforme a acusação, Lula teria recebido benefícios como um apartamento triplex no balneário do Guarujá, no litoral de São Paulo.



É a primeira condenação de Lula na Lava-Jato. Ele não será preso agora e poderá recorrer em liberdade. Pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o ptesista só deverá cumprir a pena se a segunda instância ratificar a decisão de Moro.

