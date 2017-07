Juventude busca remobilização para encarar o líder América-MG

Série B 25/07/2017 | 07h43 Atualizada em

Oscilação, desconcentração, excesso de confiança ou crise técnica. São vários termos que podem tentar explicar a atual fase do Juventude na Série B. Quatro jogos sem vencer e duas atuações irreconhecíveis da equipe que levaram a derrotas preocupantes longe de casa.

Por isso, a fase exige uma remobilização de todos. Nesta segunda, tanto o presidente Roberto Tonietto, como os vices Jones Biglia e Almir Adami estiveram conversando com os atletas e comissão técnica no vestiário. Apesar do cenário atual, nem tudo é motivo para tempestade.

O time segue dentro do G-4, como terceiro colocado com 27 pontos, e está apenas a uma vitória do líder América-MG, adversário na sexta-feira. Neste meio tempo, há uma semana cheia para trabalhar e entender o que levou a esta oscilação.

— Talvez tenha sido um pouco de desconcentração, alguns jogos que a gente possa ter entrado com confiança demais. Mas temos condições de voltar a se concentrar melhor, voltar a jogar melhor. Temos que trabalhar bastante a parte técnica. Não fomos líder da competição um bom tempo por acaso. Essa semana vai ser boa para trabalhar. Cada um olhar para si e ver onde está errando. Temos que retomar o rumo e voltar a vencer na competição — analisa o volante Diego Felipe.

Ele fala com a propriedade de quem já tem três acessos à Série A no currículo. Sabe bem o que acontece durante o longo campeonato. Diego esteve nas campanhas vitoriosas do Criciúma, em 2012, da Chapecoense, em 2013, e do Avaí, em 2014.

— Todas essas vezes tivemos oscilações. É normal. Alguns times começam mal e depois se encaixam, outros começam bem e depois caem de produção. Tem que ter esse feeling de cada um analisar onde está errando e procurar melhorar — complementa o volante.

E só há uma saída: o trabalho. Mais uma vez, o Ju terá um líder pela frente e uma semana de treinamentos antes dessa partida. Hora para mostrar o mesmo crescimento que obteve na 12ª rodada, quando bateu o Guarani e assumiu a liderança de forma isolada. Só uma vitória sobre o América-MG acabaria com a má fase e espantaria qualquer tipo de dúvida em relação ao time.