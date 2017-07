Jovens são alvejados a tiros em frente a estabelecimento em Caxias 

Insegurança 21/07/2017 | 08h57 Atualizada em

Dois jovens, de 17 e 29 anos, foram alvejados a tiros em frente a um estabelecimento na Perimetral Sul, em Caxias do Sul, na madrugada desta sexta-feira. O crime ocorreu pouco antes das 5h, no bairro São Leopoldo.



Leia mais

Polícia Civil comprova que homicídio no Euzébio Beltrão de Queiróz, em Caxias, foi ordenado por facção

Morador do Reolon, em Caxias do Sul, foi assassinado em caso de justiça com as próprias mãos



Eles ficaram feridos, a princípio sem gravidade, e foram encaminhados ao Postão 24h. Os jovens relataram à polícia que não conheciam o atirador.