Inflação diminui, mas preços continuam pesando no bolso do consumidor

Caixa-Forte 06/07/2017 | 06h30 Atualizada em

Parece paradoxal.De um lado a inflação vem perdendo força nos últimos meses. Do outro: o preço dos produtos continua pesando no bolso do consumidor, sobretudo das famílias de baixa renda.



A explicação para esse descompasso: as famílias perderam poder de compra em função de uma palavra que voltou a assombrar o mercado. Desemprego.



Em Caxias, mais de 20 mil pessoas foram expulsas do mercado formal em três anos. Além disso, com os resultados frustrados, as empresas têm tido dificuldades de repassar aumento real ou propor plano de carreira às suas equipes.



– Muitas pessoas estão desempregadas ou com salário defasado. Por isso, a percepção é de que ficou mais difícil bancar as contas – ilustra André Braz, economista da Fundação Getulio Vargas (FGV).