Hospitais da Serra receberão recursos para compra de equipamentos

Três hospitais da Serra vão ser beneficiados com recursos de emendas parlamentares para compra de equipamentos. A maior parte do dinheiro será destinada a duas instituições de Caxias do Sul. As informações são da Gaúcha Serra.

O Pompéia receberá R$ 2 milhões, que serão aplicados na aquisição de um aparelho de hemodinâmica. A superintendência aguarda a liberação do recurso. Para o Hospital Geral, o recurso será de R$ 1,3 milhão. A verba é para a compra de um bisturi elétrico, sistema de videolaparoscopia e endoscopia, foco cirúrgico de teto e calandra de alta produção. O diretor-geral da instituição, Sandro Junqueira, diz que ainda não foi notificado da liberação da verba.

Já o Tacchini, de Bento Gonçalves, será beneficiado com R$ 1 milhão. Esse dinheiro é para a compra de uma série de equipamentos: eletrocardiógrafo, mesa cirúrgica elétrica, cardioversor, carro de emergência, ecógrafo, mesa cirúrgica mecânica, cardiotocógrafo, aparelho de anestesia com monitor multiparâmetros, foco cirúrgico de solo móvel, monitor multiparâmetros, foco cirúrgico de teto, berço aquecido. A reportagem não conseguiu contato com o hospital.

Segundo a assessoria de imprensa do deputado federal Pepe Vargas (PT), que propôs as emendas parlamentares em 2016, a liberação dos recursos está prevista para os próximos dias.