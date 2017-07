Crime 10/07/2017 | 21h58 Atualizada em

Um homem foi morto na noite da segunda-feira em Caxias do Sul.



O crime ocorreu próximo das 21h no bairro Portal da Maestra, dentro de uma casa de lanches. Segundo a Brigada Militar, a vítima seria proprietária da lanchonete.





Outro homem foi encaminhado com ferimentos de bala ao Hospital Pompéia, onde passa por atendimento.



Por volta das 22h, a polícia aguardava a chegada da perícia.