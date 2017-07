Grupo do Juventude valoriza ponto conquistado em Pernambuco e poder de reação da equipe

Segue líder 12/07/2017 | 07h00 Atualizada em

Autor do gol alviverde na Arena Pernambuco, o meia Wallacer celebrou o bom momento da equipe e valorizou o ponto conquistado fora de casa no empate em 1 a 1 contra o Náutico.

– Fico feliz por mais um gol, por essa fase boa não apenas minha, mas de toda equipe. Voltamos mais ligados na segunda etapa e tive um pouco de sorte no gol, com o desvio. Agora é descansar porque a gente tem uma maratona e sábado tem mais contra o Ceará. Esse pontinho aqui, lá no final pode fazer a diferença – destacou o meia.

Fahel e Leílson fizeram coro ao discurso de Wallacer e destacaram a postura da equipe:

– O importante é pontuar. Todo time que vier aqui (em Pernambuco) vai ter dificuldades. No segundo tempo assumimos a partida, fizemos o gol. Eles vieram para o desespero. Se tivéssemos um pouco mais de calma até poderíamos ter saído com a vitória – disse o volante.

– A gente somou um ponto. Nosso time se comportou bem e, mais uma vez, mostrou poder de reação – resumiu Leílson.