Frei Jaime: ter e ser amigo é um jeito simples de ser feliz

Todos os dias são especiais, mas há dias que se destacam.... Hoje é 20 de julho: dia do amigo/a, dia da amizade... Quase impossível, mas há palavras que tentam resumir a diversidade de pensamentos: Uma amizade verdadeira é um presente de Deus! Gratidão aos amigos e amigas de ontem e de hoje!!



"Nas tempestades da vida, um amigo é a âncora que nos impede de andar à deriva."



Perceber a vida como uma longa caminhada é ampliar os horizontes existenciais e permitir que o infinito se misture com o cotidiano. Quem se coloca a caminho todos os dias está, também, exposto às adversidades do clima e de tantos outros imprevistos. Mesmo que muitos demorem para entender, viver é entrelaçar afetos e suprimir necessidades. Dessa forma, torna-se compreensível afirmar que uns necessitam dos outros.



A interdependência é própria do humano, pois sempre haverá algo para ser ofertado, mas há sempre uma carência a ser suprida. Neste mundo de relações, surge uma luz capaz de dissipar todas as trevas, uma claridade que alcança sentido e que preenche lacunas. Esse grandioso e necessário sentimento denomina-se amizade. A própria felicidade vai adquirindo as devidas proporções, na medida em que os amigos e amigas vão se aproximando e ocupando aqueles lugares a eles reservados no próprio coração. Sim, não há outro lugar para abrigar os amigos, a não ser o coração.



A racionalidade até pode saber a dimensão e a importância de uma amizade verdadeira. Mas somente o coração tem o poder de envolver e distinguir os laços de amizade com os melhores sentimentos e a maior de todas as alegrias. Quem encontrou um amigo já não anda à deriva, pois descobriu a âncora capaz de atracar nos melhores lugares, garantindo serenidade, mesmo que as tempestades sejam insistentes. Ter e ser amigo é um jeito simples de ser feliz.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!