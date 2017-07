Frei Jaime: nem todos sabem viver num mundo com esse formato

Opinião 12/07/2017 | 08h38 Atualizada em

O pensamento está sempre em movimento... é possível pensar tantas coisas ao mesmo tempo... Que o melhor seja pensado para ser concretizado. Há um mundo na cabeça e no coração de cada pessoa... Que não falte alegria neste dia!



"Algumas vezes você precisa sair, tomar um ar e relembrar quem você é e deixar quem você quer ser se tornar."



Um mundo em transformação: não se trata de uma constatação, mas de uma verdade. As mudanças são marcadas pela velocidade. Tudo é muito rápido. Nem todos sabem viver num mundo com esse formato. As preocupações se multiplicam, as exigências adquirem grandes proporções. Em alguns momentos é preciso sair, tomar um ar e relembrar a própria identidade e os sonhos que estão na bagagem. Não basta ter saúde, é importante conhecer-se e situar-se nos respectivos ambientes. Ninguém conseguirá mudar o ritmo do mundo. Porém, cada pessoa é um mundo e deverá saber interagir com esse universo que carrega consigo.



O importante é reservar alguns momentos diários para recordar a pessoa que você é e as buscas que você decidiu implementar. Ninguém fará isso por você. O mundo simplesmente anda, avança, é veloz. É bem interessante o efeito de respirar fundo: a impressão é de alívio. De todos os lados, são solicitações, cobranças, exigências e preocupações. Mesmo assim é necessário continuar vivendo e garantindo sentido aos dias. Saber o momento certo de criar um intervalo é questão de criatividade e de autoconhecimento.



As pessoas que sabem sair de cena para tomar um ar, ao retornar estão mais leves, mais animadas e alegres. Viver deve ser a prioridade. O ritmo deve se adequar ao desejo profundo de vida, que cada um carrega consigo. Existir é um ato único. Feliz de quem não esquece de si mesmo e da pessoa que deseja ser.



Bênçãos! Paz& Bem! Santa Alegria! Abraços!