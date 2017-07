Frei Jaime: não são poucos os sofrimentos guardados sob sete chaves

Opinião 10/07/2017 | 07h00 Atualizada em

Novo dia e nova semana.... Se tudo é novo, a vida naturalmente deve ser nova também. Então, novos pensamentos, novos sonhos e renovada esperança. É com esta disposição que abraçamos este dia e todos os outros desta semana! Viver bem é uma escolha, uma pré-disposição. Vamos lá!



"Aquilo que não dizemos acumula-se no corpo, transformando-se em noites sem dormir, `nós¿ na garganta, nostalgia, dúvidas, insatisfação e tristeza."



O ser humano é um ser em contínua comunicação. Tudo é comunicação, além da expressão oral, através da palavra. O olhar comunica, os gestos também. Porém, a melhor manifestação dos sentimentos se dá através da palavra. Quando alguém traduz em palavras o que está sentindo, há como que um alívio, uma serenidade. Quem sabe formalizar em palavras seus sentimentos está muito próximo da cura. Pois o que não é dito vai se acumulando e as consequências são enormes.



Algumas pessoas têm facilidades de partilhar suas dores e preocupações. Outras guardam tudo e, sem perceber, acabam dando proporções exageradas aos seus problemas. Na medida do possível, é interessante buscar uma pessoa amiga ou um profissional para que escute e, quando possível, expressão sua percepção. É muito importante ter alguém que empreste o ouvido para os necessários desabafos e relatos de situações, que estão impedindo a espontaneidade e normalidade da vida. Não são poucos os sofrimentos guardados sob sete chaves.



Na maior parte das vezes são coisas simples e que foram emocionalizadas, causando decepção e tristeza. O que não é dito acaba acumulando-se no corpo, provocando consequências na saúde física e emocional. É evidente que não se trata de apenas falar os problemas, mas não é aconselhável, por outro lado, simplesmente guardá-los. As doenças emocionais, muitas vezes, causam situações inconvenientes e muito mais doloridas do que uma doença física. Não faz bem ficar noites sem dormir ou conviver com um nó na garganta. Ser feliz é um direito de todos. É uma bênção viver bem todos os dias.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!