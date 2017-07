Frei Jaime: encante-se com a simplicidade do viver

Opinião 07/07/2017 | 08h36 Atualizada em

Hoje é dia 7 do 7 de 2017. O sete é um número completo: em 7 dias, Deus criou o mundo, são 7 os sacramentos... Estamos imersos no simbólico... O mundo tem muita simbologia. Viver não é somente produzir, é, também, ser capaz de ler e reler o simbólico... Há tantos sinais que nos envolvem a todo instante. Viver é maravilhoso!



"Encante-se com a simplicidade do viver."



A vida vai acontecendo também pelo direcionamento que cada um proporciona aos seus dias. Ter metas faz um bem enorme. Os próprios sonhos são importantíssimos para que o entusiasmo se instale definitivamente. Porém, nem tudo acontece como planejado. Uma margem de tolerância é necessária para administrar os desencontros e as decepções. Quantas situações devem ser relevadas, caso contrário o desânimo roubará a esperança que restou. Mas há um modo de viver que é determinante e que não está recebendo o devido valor: a simplicidade.



A cada dia cresce a importância de ser simples e humilde. O mundo está cansado do orgulho e da autossuficiência que nada acrescentam, pelo contrário, roubam o melhor que cada pessoa carrega consigo. A simplicidade não relativiza os títulos, enriquece-os; não cria distâncias, aproxima. A simplicidade expande a sensibilidade que está no coração e amplia a capacidade do relacionamento. Ninguém deveria se afastar da simplicidade. Quantos que assumem alguns cargos e dispensam imediatamente a simplicidade que até então viviam.



Há pessoas que conseguem dosar responsabilidade com simplicidade, o resultado é maravilhoso. Nem o conhecimento, muito menos as posses e os cargos podem garantir tudo o que a simplicidade proporciona. As mais belas histórias de vida tem o colorido da simplicidade. A passagem por esse mundo é rápida. Que a simplicidade possa deixar marcas profundas e inspiradoras. Para ser grande, é necessário ser pequeno, isto é, ser simples.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!