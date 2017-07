Frei Jaime: arrisque-se! Tudo o que é bom começa com um pouco de medo

Opinião 13/07/2017 | 08h34 Atualizada em

Acordar e sentir-se vivo é algo formidável... Os primeiros sentimentos e pensamentos, ao amanhecer, quase sempre são acompanhados de sonolência. Depois, aos poucos, vamos dando ritmo ao dia... viver é um eterno recomeçar, sempre esbanjando ânimo e convicção! Vamos que vamos!



"Arrisque-se! Tudo o que é bom começa com um pouco de medo."

Leia mais

André Costantin: A Mesa do Imperador

Ciro Fabres: O rabisco de Kelly

Frei Jaime: nem todos sabem viver num mundo com esse formato



São poucos os dias em que a vida não é testada. Às vezes, do nada, surgem desafios jamais imaginados. É necessário ter sempre um recurso a mais, uma estratégia, um outro caminho. A conclusão parece ser evidente: viver é ser capaz de dar respostas, pois não há muito tempo para pensar na complexidade dos problemas. Ser uma pessoa com soluções é uma forma de viver mais e melhor. Porém, se não houver capacidade de arriscar-se, as perdas serão muitas. Não se trata de fazer algo sem os pés no chão. Mas é necessário ter coragem de empreender, de dar um passo sem ter toda aquela segurança que se idealiza.



O medo faz parte da trajetória. Impossível não sentir um pouco de medo na hora de tomar uma decisão, de dar um outro rumo à vida. Estacionar no medo é não viver. Mas o medo é necessário para que os limites sejam estabelecidos. Como em tudo, há que ser encontrado um ponto de equilíbrio entre o desejo e a necessidade de arriscar-se e o próprio medo. Muitos apequenam o próprio mundo, escondendo-se atrás do medo. Outros arriscam-se em momentos não propícios.



Toda decisão tem consequências. Ser ponderado, calculando possíveis riscos, é questão de sabedoria. Por outro lado, nunca dar um passo por medo de que não dará certo, também é lamentável. A vida está imersa na complexidade. Porém, sempre haverá uma saída, um resultado. Arriscar-se continua sendo é uma alternativa criativa e de muitas possibilidades.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraços!