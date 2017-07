Frei Jaime: a história pessoal e social é feita de realizações e de dificuldades

Opinião 08/07/2017 | 07h00 Atualizada em

O sábado não faz barulho, para quem sabe a importância do descanso e dos intervalos... Que bom que é sábado... Sintamos paz, sintamos alegria e serenidade. Este dia é um presente de Deus! Vivê-lo é uma forma de agradecer ao Criador!



"Lá na frente, quando toda a tempestade passar e o vento se acalmar, você perceberá que nunca esteve só."



A história pessoal e social é feita de realizações e de dificuldades. Sempre foi assim. Sem dúvida, sempre será assim. É próprio do humano conviver com acertos e erros, qualidades e defeitos. Essa é a 'matéria-prima' com a qual todos administram o dom da vida. A perfeição é uma conquista, um ideal, um desejo profundo. Uma tarefa insubstituível e indelegável: ir lapidando-se e aperfeiçoando-se, tendo coragem de abandonar os erros e ampliar as qualidades. Quando tudo está bem, é mais difícil perceber as imperfeições. Porém, quando chegam as tempestades, a vida acaba tendo que se apresentar assim como ela é.



São momentos exigentes, onde a autenticidade se faz condição para a continuidade da trajetória. Em meio a tudo isso, existe uma fonte de esperança e de alegria: 'você nunca esteve só'. A solidão rouba as melhores energias e escurece os mais belos horizontes. Sentir-se sozinho, mesmo em meio a uma grande multidão, é colocar-se numa situação de orfandade à espera de um gesto de caridade.



A vida não precisa de migalhas, necessita, sim, de certezas. Entre tantas verdades que podem e devem ser reavivadas diariamente, está a confirmação de que ninguém está só neste mundo. Há um vínculo de comunhão que perpassa a história pessoal e familiar e alcança alento aos exigentes momentos de tempestade e vendaval. Então, lá adiante, será possível uma retrospectiva e visualizar que, de fato, ninguém esteve sozinho nas provações. Viver é qualquer coisa de surpreendente.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!