Fixa caxiense projeta título da Copa do Brasil com equipe das Leoas-SC

Diana voltou para Caxias do Sul, mas dessa vez defendendo as Leoas-SC

A fixa Diana viveu um momento bem diferente das outras jogadoras que estavam no Enxutão. Jogava em Caxias do Sul, sua cidade natal, mas defendendo as Leoas-SC. E fez um dos gols, na goleada de 8 a 1 aplicada pelas catarinenses na MGA, sábado, no Enxutão.

— Foi complicado. Pelo pessoal, porque é minha cidade, pelas meninas da MGA, que são minhas amigas. Tinha muitos outros amigos nas arquibancadas, além da minha família. Foi bem complicado essa parte. Tive que focar bastante, trabalhar o emocional, porque se tu se deixa tomar pela emoção acabaria não dando certo. Mas fomos felizes no resultado e durante a partida. Fizemos o que foi proposto pela Rafa (Nicolete, treinadora das Leoas) e graças a Deus, deu certo — afirmou a jogadora.

Esse peso emocional já surgiu antes da partida, na apresentação. Ao microfone anunciar Diana, a vibração começou na arquibancada. Para retribuir o carinho, a fixa tentou retribuir com gols. Só no primeiro tempo foram três conclusões que arrancaram o ¿uuuuh¿ das arquibancadas.

Na segunda etapa, o filme parecia se repetir. A bola custou a entrar, mas balançou a rede faltando dois minutos para acabar o jogo. O sétimo das Leoas. Um gol para corar a apresentação do time, forte candidato ao título.

— Nosso objetivo é chegar na final e ao título da Copa do Brasil. Mas vamos trabalhar porque tem muito chão pela frente até lá — observou Diana.