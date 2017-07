Festival de Cinema de Gramado divulga lista de longas e curtas para a disputa de 2017

Por um Kikito 11/07/2017 | 11h14 Atualizada em

Os filmes que estarão na 45ª edição do Festival de Cinema de Gramado foram divulgados na manhã desta terça-feira (11). O evento serrano será realizado entre os dias 17 e 26 de agosto, com atividades no Palácio dos Festivais e também em diversos pontos da cidade a fim de comemorar seus 45 anos.

A argentina Eva Piwowarski e os brasileiros Marcos Santuario e Rubens Ewald Filho foram os responsáveis pela seleção das mostras competitivas de longas-metragens brasileiros e estrangeiros. A exemplo de Cannes, o evento contará com um filme produzido pela Netflix na disputa: O Matador, de Marcelo Galvão.

Confira a lista:

LONGAS-METRAGENS BRASILEIROS

- A Fera na Selva (RJ), de Paulo Betti, Eliane Giardini e Lauro Escorel

- As Duas Irenes (SP), de Fábio Meira

- Bio (RS), de Carlos Gerbase

- Como Nossos Pais (SP), de Laís Bodanzky

- O Matador (PE), de Marcelo Galvão

- Não Devore Meu Coração! (RJ), de Felipe Bragança

- Pela Janela (Brasil/Argentina), de Caroline Leone

LONGAS-METRAGENS ESTRANGEIROS

- Los Niños (Chile/Colômbia/Holanda/França), de Maite Alberdi

- Pinamar (Argentina), de Federico Godfrid

- El Sereno (Uruguai), de Oscar Estévez & Joaquín Mauad

- Sinfonía para Ana (Argentina), de Virna Molina e Ernesto Ardito

- El Sonido de las Cosas (Costa Rica), de Ariel Escalante

- La Ultima Tarde (Peru), de Joel Calero

- X500 (Colômbia/Canadá/México), de Juan Andrés Arango

CURTAS-METRAGENS BRASILEIROS

- #feique (RJ), de Alexandre Mandarino

- A Gis (SP), de Thiago Carvalhaes

- Cabelo Bom (RJ), de Swahili Vidal

- Caminho dos Gigantes (SP), de Alois Di Leo

- Mãe dos Monstros (RS), de Julia Zanin de Paula

- Médico de Monstro (SP), de Gustavo Teixeira

- O Espírito do Bosque (SP), de Carla Saavedra Brychcy

- O Quebra-cabeça de Sara (RJ), de Allan Ribeiro

- O Violeiro Fantasma (GO), de Wesley Rodrigues

- Objeto/Sujeito (SP), de Bruno Autran

- Postergados (SP), de Carolina Markowicz

- Sal (SP), de Diego Freitas

- Tailor (RJ), de Calí dos Anjos

- Telentrega (RS), de Roberto Burd

CURTAS-METRAGENS GAÚCHOS (Prêmio Assembleia Legislativa)

- 10 Segundos (Canoas), de Thiago Massimino

- 1947 (Porto Alegre), de Giordano Gio

- Através de Ti (Santa Cruz do Sul), de Diego Tafarel

- Bicha Camelô (Pelotas), de Wagner Previtali

- Cores de Bissau (Porto Alegre), de Maurício Canterle

- Gestos (Porto Alegre), de Alberto Goldim e Júlia Cazarré

- Kátharsis (Caxias do Sul), de Mirela Kruel

- Luna 13 (Porto Alegre), de Filipe Barros

- Mãe dos Monstros (Porto Alegre), de Julia Zanin de Paula

- Secundas (Porto Alegre), de Cacá Nazario

- Sena, Os Fios em Prosa (Porto Alegre), de Marcelo da Rosa Costa e Cacá Sena

- Sob Águas Claras e Inocentes (Porto Alegre), de Emiliano Cunha

- Solito (Porto Alegre), de Eduardo Reis

- Telentrega (Porto Alegre), de Roberto Burd

O filme hors-concours e que fará a abertura desta edição será João, o Maestro, previsto para ser exibido no dia 18 de agosto. Estrelado por Alexandre Nero, o longa é baseado na vida do pianista brasileiro João Carlos Martins e conta com nomes como Rodrigo Pandolfo, Alinne Moraes e Caco Ciocler no elenco.

Entre os homenageados da 45ª da edição do festival está a atriz Dira Paes. Com 33 anos de carreira e mais de 40 filmes no currículo, ela receberá o troféu Oscarito, destinado a grandes atores da cinematografia brasileira.

O cineasta gaúcho Otto Guerra será homenageado com o troféu Eduardo Abelin – distinção entregue a cineastas e entidades do cinema nacional. Há mais de quatro décadas produzindo cinema de animação no Brasil e com longa trajetória em Gramado, Otto esteve pela primeira vez no festival em 1984, com a produção O Natal do Burrinho, que lhe rendeu o prêmio de melhor filme na Mostra Gaúcha de Curtas. Desde então, o cineasta teve seus trabalhos premiados em outras seis edições do evento – sendo a mais recente em 2013, com o longa-metragem Até que a Sbórnia nos Separe, vencedor dos prêmios de melhor filme pelo júri popular e direção de arte.

O troféu Kikito de Cristal, que é dedicado a expoentes do cinema latino-americano, será entregue à atriz argentina Soledad Villamil. Atuando no cinema, teatro e TV, ela esteve presente em O Segredo dos Seus Olhos, vencedor do Oscar de filme estrangeiro.