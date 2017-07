Variedades 10/07/2017 | 07h00 Atualizada em

A exposição "As novas joias da Serra Gaúcha" pode ser visitada até esta sexta-feira no Campus 8 (Avenida Frederico Segala, 3.099), em Caxias. A mostra é composta por jóias confeccionadas por alunos do curso de extensão em Joalheria Autoral da UCS.

A visitação tem entrada franca e ocorre das 9h às 12h e das 13h às 22h20min.