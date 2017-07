Espetáculo "Bukowski - Histórias da Vida Subterrânea" é opção nesta quinta-feira, em Caxias

Teatro 13/07/2017 | 09h00 Atualizada em

Feio, bêbado, criado por pais problemáticos e moldado por uma série de fracassos em subempregos. Um dos autores mais aclamados do século 20, Charles Bukowski (1920 – 1994) é o protagonista de Bukowski – Histórias da Vida Subterrânea, um dos maiores sucessos recentes do teatro gaúcho, que a companhia porto-alegrense Depósito de Teatro apresenta nesta quinta-feira, em Caxias do Sul. Estrelada e dirigida pelo experiente Roberto Oliveira, 63 anos, a montagem esmiúça em detalhes a vida e as loucuras do velho safado, como ficou conhecido o estadunidense nascido na Alemanha. A sessão em Caxias marca a 100ª apresentação do espetáculo, que estreou na Capital em agosto de 2014.

Com uma literatura fortemente autobiográfica, em que figuram relatos de teor sexual, pontuados por uma visão cínica do mundo e muita bebedeira, Bukowski segue lido pelas novas gerações. Baseada em diversas obras assinadas por Bukowski, especialmente o romance Mulheres, a peça se debruça sobre a biografia do autor e de seu alter ego Henry Chinaski, com foco nas relações turbulentas com grandes amores, interpretados por Manoela Wunderlich, Elisa Heidrich, Cris Eifler e Pitti Sgarbi. Lucas Sampaio completa o elenco.

– É um autor que consegue escrever para todo tipo de público, fácil de ler e de compreender, com humor, sexo e muita profundidade da vida. Bukowski trabalha essa coisa existencial, e as pessoas gostam dessa receita – afirma Oliveira.

Além de Mulheres, o ator e diretor cita outros dois livros que considera fundamentais para compreender o universo de Bukowski: Cartas na Rua e Misto Quente (veja outras dicas abaixo).

– A obra de Bukowski parece rasa, mas é bastante profunda, e seu público é maior do que a gente imagina – salienta o artista.



5 LIVROS PARA CONHECER BUKOWSKI

1) Ereções, Ejaculações e Exibicionismos (L&PM, tradução de Milton Persson)

2) Cartas na Rua (L&PM, tradução de Pedro Gonzaga)

3) Mulheres (L&PM, tradução de Reinaldo Moraes)

4) Hollywood (L&PM, tradução de Marcos Santarrita)

5) O Amor É um Cão dos Diabos (L&PM, tradução de Pedro Gonzaga)

5 FILMES PARA CONHECER BUKOWSKI

1) Crônica de um Amor Louco (1981)

2) The Killers (1984)

3) Crazy Love (1987)

4) Barfly – Condenados Pelo Vício (1987)

5) Factótum – Sem Destino (2005)



Agende-se

:: O quê: espetáculo teatral Bukowski - Histórias da Vida Subterrânea.

:: Quando: quinta-feira (13), às 20h.

:: Onde: Teatro Pedro Parenti (Rua Dr. Montaury, 1.333, Centro - Caxias do Sul).

:: Quanto: R$ 20 antecipado, até as 17h, no primeiro andar da Casa da Cultura (Dr. Montaury, 1.333), e até as 15h, na Do Arco da Velha Livraria e Café (Dr. Montaury, 1.570). A partir das 18h, na bilheteria do teatro, a R$ 30. Estudante, sênior e classe artística pagam R$ 15

:: Classificação: 18 anos.

:: Outras informações: (54) 3221-3697.