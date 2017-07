Descubra por que você sente dor durante ou depois da relação sexual /

Falando de Sexo 27/07/2017 | 20h00 Atualizada em

Sexo nem sempre é sinal de prazer. Em torno de 21% das mulheres sentem dor durante algumas ou em todas as tentativas de relação.



Este incômodo pode ser causado por fatores físicos e ou psicológicos. É uma pena este problema nem sempre aparecer na consulta do ginecologista por preconceito ou até por vergonha de falar no assunto.



Avalie com cuidado



A avaliação e o tratamento deste sintoma também podem ser orientados por um sexólogo, tanto para a mulher sozinha quanto com a participação do seu parceiro ou da sua parceira. As causas orgânicas que podem desencadear este desconforto sexual incluem uma lista que vale a pena você analisar com bastante atenção: infecções genitais, endometriose, DSTs, distúrbios hormonais, uso prolongado de alguns anticoncepcionais que diminuem a lubrificação vaginal e o desejo da mulher.



Tratamento



A dor na região genital durante ou depois do sexo dificulta o ato ou a vontade de ter relações. Quando o incômodo, a ardência ou a coceira se tornam frequentes durante ou depois da transa, é o sinal de alerta para o problema.



Algumas indicações podem diminuir este transtorno, como parar o sexo até buscar ajuda especializada, usar preservativo durante a relação, fazer a higiene naquela região sem sabonetes perfumados e dormir sem calcinha. Em nossos consultórios, este problema aparece, muitas vezes, devido à falta de lubrificação, sinal de que esta mulher não está tão excitada como deveria.



Nestes casos, vale o casal demorar ainda mais nas carícias antes da penetração para aumentar a excitação e a lubrificação, diminuindo os sintomas. Não deixe de procurar ajuda especializada.



Leia outras colunas



Dúvidas e sugestões, escreva para falandodesexo@diariogaucho.com.br