Descubra o que é anorgasmia masculina e por que a disfunção pode afetar a vida conjugal /

Gurias amadas, sou separada e, agora, estou namorando um homem que não goza. Eu nunca tinha vivido isso! Será normal? O que temos de fazer?



Amiga, os homens também podem apresentar dificuldade em ter orgasmos. Como nas mulheres, a origem é, geralmente, psicológica, podendo ter causa em problemas físicos.



Muitos pensam que ejaculação e orgasmo são a mesma coisa, mas não. Podem acontecer separadamente.



Quando o homem não consegue gozar na penetração, tem anorgasmia, o que não é comum e se caracteriza pela dificuldade de ter a sensação de alívio da tensão sexual própria ao orgasmo (quando há a contração e o relaxamento muscular). É como se a ejaculação ocorresse sem o prazer.



Outra característica é quando o homem atinge o orgasmo, porém, só após uma intensa e prolongada estimulação oral ou manual, muito dificilmente com a penetração. Nesta condição, o homem extrapola o tempo considerado satisfatório pelo casal para chegar à ejaculação.



Em alguns casos, não chega a ejacular. Alguns afirmam que atingem o orgasmo mais facilmente se masturbados pela companheira, mas não com a penetração.



O ideal é procurar um urologista para investigar a origem do problema. Se for o caso, ele será encaminhado para a terapia sexual, que é o modo mais efetivo para tratar estas disfunções.



Muitos pensam que é incompetência. Por isso, se torna essencial o comportamento ativo do casal para o sucesso do tratamento.



Se não for tratado, pode levar à vida sexual insatisfatória de ambas as partes.





