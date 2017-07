Demoliner também vence nas duplas mistas em Wimbledon

Jornada dupla 07/07/2017 | 17h06 Atualizada em

Marcelo Demoliner venceu as duas partidas que disputou nesta sexta-feira no Grand Slam de Londres

Em dia de dupla jornada para Marcelo Demoliner, a sexta-feira foi especial para o gaúcho em Wimbledon.

Depois de garantir a vaga nas oitavas de final na chave de duplas masculinas ao lado de Marcus Daniell (NZL), o tenista de 28 anos voltou à quadra e estreou com vitória nas duplas mistas do Grand Slam britânico.

Ao lado da espanhola Maria José Martinez Sanchez (ESP), Demoliner superou a parceria formada por John-Patrick Smith (AUS) e Sloane Stephens (EUA) em jogo de uma hora e 49 minutos decidido no último set: 6/3, 3/6 e 9/7.



No "agregado" do dia, o tenista de Caxias do Sul disputou seis sets (venceu cinco) e ficou em quadra por três horas e 52 minutos.

Na segunda rodada, Demoliner e Sanchez enfrentam o polonês Marcin Matkowski e tcheca Kveta Peschke, dupla que é a 14ª cabeça de chave do torneio.

O jogo será disputado neste sábado (8). Será o último confronto da quadra 14 do complexo do All England Club — a partida está prevista para começar às 11h30min.

Já o jogo de Demoliner pelas oitavas de final de duplas masculinas deverá ser disputado apenas na segunda-feira, já que neste sábado está programado o complemento da segunda rodada, e no domingo será o tradicional dia de folga do torneio (middle sunday).

