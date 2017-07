Demoliner se garante nas quartas das duplas mistas em Wimbledon

Na grama londrina 12/07/2017 | 18h05 Atualizada em

Já eliminados na chave de duplas masculinas, o gaúcho Marcelo Demoliner e o mineiro Bruno Soares alcançaram as quartas de final nas duplas mistas no Grand Slam londrino.



Ao lado da espanhola Maria Jose Martinez Sanchez (ESP), Demoliner derrotou nesta quarta-feira (12) o australiano John Peers e a alemã Sabine Lisicki por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 7/5.

Leia mais:

Federer alcança semis de Wimbledon; Murray e Djokovic fora

Murray é eliminado por Querrey nas quartas de Wimbledon

Na próxima fase, o tenista de Caxias do Sul e Martinez encaram o croata Mate Pavic e a ucraniana Lyudmyla Kichenok. O confronto será disputado nesta quinta-feira na Quadra 2, o terceiro maior estádio do complexo de All England Club. O jogo, que fecha a programação da quadra, deve começar por volta das 14h.

Ao lado do neozelandês Marcus Daniell, o gaúcho de 28 anos avançou até as oitavas de final das duplas masculinas — foram eliminados pelos irmãos britânicos Ken e Neal Skupski.

Já Bruno conseguiu a vaga nas quartas de final ao lado da russa Elena Vesnina (RUS). Campeões do Aberto da Austrália de 2016, eles venceram o neozelandês Michael Venus (NZL) e a tcheca Barbora Krejcikova de virada: 6/7(4), 6/4 e 6/2. Nesta quinta-feira, Bruna e Vesnina encaram Andre Begemann (ALE)/Nicole Melichar (EUA) na Quadra 1, por volta de 11h.

*ZHESPORTES