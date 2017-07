Demoliner avança às oitavas nas duplas masculinas em Wimbledon

Vitória na grama 07/07/2017 | 15h21 Atualizada em

O gaúcho Marcelo Demoliner foi o primeiro brasileiro a garantir vaga nas oitavas de final em Wimbledon.

Em parceria com o neozelandês Marcus Daniell, o tenista de Caxias do Sul derrotou os australianos Thanasi Kokkinakis e Jordan Thompson por 3 sets a 0 — parciais de 6/4, 7/6(0) e 6/4 — em partida que durou duas horas e três minutos, válida pela segunda rodada da chave de duplas do Grand Slam londrino.

Na próxima fase, Demoliner e Daniell enfrentam os irmãos britânicos Neal Skupski, 28 anos, e Ken Skupski, 34 anos.

Foi a segunda vitória seguida da dupla no torneio na grama. Na quinta-feira, Demoliner (atual número 49 do mundo no ranking individual de duplas) e Daniell (56º) estrearam com 3 a 1 (6/4, 6/3, 5/7 e 6/4) sobre o uruguaio Ariel Behar e o bielorrusso Alexander Bury.

O gaúcho de 28 anos faz boa temporada em parceria com o neozelandês. Eles já igualaram a campanha do Aberto da Austrália, quando também foram às oitavas de final. No ranking de duplas, que considera apenas os resultados obtidos por uma mesma parceria, Demoliner e Daniell estão na 16ª posição.

O tenista brasileiro também disputa o torneio de duplas mistas em Londres. Em parceria com a espanhola Maria José Martinez Sanchez, ele enfrenta o australiano John-Patrick Smith e a americana Sloane Stephens ainda nesta sexta-feira, em partida válida pela primeira rodada.

