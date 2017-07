Delegacia de Trânsito investiga morte de motociclista em acidente em Caxias

Trânsito 07/07/2017 | 15h45 Atualizada em

A Polícia Civil iniciou processo de investigação para apurar as circunstâncias da morte do motociclista, Alexandro de Cândido, 31 anos, decorrente de acidente de trânsito na última quarta-feira, no bairro Reolon, em Caxias do Sul.



Leia mais:

Motorista perde o controle, passageiros de ônibus se jogam para fora e ficam feridos em São Marcos

Motorista da Uber alega ter sido ameaçado por taxistas em frente ao aeroporto de Caxias

A vítima pilotava uma moto CG 150 quando colidiu com um Celta em um cruzamento do bairro. Alexandro foi internado no Hospital Pompéia ainda no dia 5, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quinta.



Ainda de acordo com informações repassadas à polícia, um caminhão teria obstruído a visão de ambos os envolvidos no acidente. Conforme a titular da Delegacia de Trânsito, Suely Rech, são aguardadas as perícias da moto e do veículo envolvido para que seja dado andamento ao inquérito.